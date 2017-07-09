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Cenk Gönen, Galatasaray kampından ayrıldı

Giriş Tarihi: 9.7.2017 09:33 Güncelleme Tarihi: 9.7.2017 10:12
Cenk Gönen, Galatasaray kampından ayrıldı

Galatasaray'ın yedek kalecisi Cenk Gönen yeni sezonda La Liga kulübü Malaga'nın formasını giyecek.

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Cenk Gönen, Galatasaray kampından ayrıldı
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