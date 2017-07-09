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Galatasaray'da Eren ve 'nın son durumu!

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 9.7.2017 14:33
Galatasaray'da Eren ve Belhanda'nın son durumu!

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Galatasaray'da Györ maçında sakatlanan ve Younes 'nın  durumlarıyla ile ilgili açıklama yapıldı.

Macaristan ekibi Györ ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçiren ve yeni transfer Younes 'nın MR'ı çekildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Eren Derdiyok'un sol dizinde esneme ve kemik iliği ödemi belirlendiği, Belhanda'nın ise sol kalça yumuşak dokularında ödem tespit edildiği bildirildi.

Bu arada sarı-kırmızılı takım, kamp çalışmalarına basına kapalı antrenmanla devam etti. Györ maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı, diğer oyuncuların ise salonda çalıştığı duyuruldu.

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Galatasaray'da Eren ve Belhanda'nın son durumu!
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