Sneijder’e U-21 resti

10'UN

BELHANDA

BUGÜN NELER OLDU

UEFA'ya gönderilen takım listesinde ismi bildirilmeyen Wesley Sneijder'e Galatasaray Yönetimi A Takım yolunu tamamen kapadı.Slovakya kampını günübirlik ziyaret eden Başkan Dursun Özbek, teknik direktör İgor Tudor'a Sneijder konusunda geri adım atmayacaklarını söyledi. Başkan Özbek'in Hollandalı oyuncuya,restini çektiği öğrenildi.Galatasaray'da Sneijder'in giydiği 10 numaralı formanın UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında Belhanda'ya verilmesi, Hollandalı yıldızla kesin olarak yola devam edilmeyeceğinin kanıtı oldu. Faslı yıldız, dünkü hazırlık maçında da 10 numaralı formayı sırtına geçirdi ve penaltıdan bir de gol attı. Belhanda daha önce, "Wesley Sneijder ayrılırsa 10 numarayı isterim" demişti.