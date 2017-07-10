Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! 10 Temmuz...

Beşiktaş, Gökhan Töre'den gelen sakatlık haberi ile sarsıldı. 25 yaşındaki oyuncu, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle sahalardan en az 4 ay uzak kalacak.

Yaşanan bu durum siyah beyazlıların transfer politikasını da değiştirecek. Öncelikle forvet arayışında olan yönetim, kanat oyuncusu transferine de hız verdi. İşte Beşiktaş'taki son dakika transfer haberleri...

Listenin ilk sırasındaki isim ise Maxim Choupo Moting…

Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan Kamerunlu futbolcu için girişimler başladı. Mali konulardan anlaşılması halinde Moting ile 3 yıllık kontrat imzalanacak. Kariyerine 10 yıldır Almanya'da devam 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 30 maçta 2 gol-5 asistlik performans gösterdi.

Adaylardan bir diğeri Jermain Lens… Bonservisi Sunderland de olan Hollandalı oyuncunun yüksek maliyeti yönetimi düşündürüyor. Ancak Moting ile anlaşılamaması durumunda Lens için temaslar hızlanacak.

Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Şen ve Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan da yönetimin listesine yer alıyor.

Futbol komitesi kısa süre içinde kanat oyuncusu transferini tamamlamayı planlıyor.