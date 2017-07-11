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Aboubakar Beşiktaş defterini kapattı gibi

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 11.7.2017 14:16 Güncelleme Tarihi: 11.7.2017 14:18
Aboubakar Beşiktaş defterini kapattı gibi

Eski takımıyla birlikte antrenmanlara çıkan Aboubakar'ın fikri değişmeye başladı.

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Aboubakar Beşiktaş defterini kapattı gibi
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