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Aboubakar Beşiktaş defterini kapattı gibi
Aboubakar Beşiktaş defterini kapattı gibi
DHA
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2017
14:16
Güncelleme Tarihi: 11.7.2017
14:18
Eski takımıyla birlikte antrenmanlara çıkan Aboubakar'ın fikri değişmeye başladı.
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