Göztepe, Aly Cissokho'dan vazgeçti

Cishokko'nun maddi konularda yaşanan küçük pürüzler yüzünden Türkiye'ye gelişini sürekli ertelemesine tepki gösteren Başkan Mehmet Sepil, daha önce Porto, Lyon, Valenciae, Liverpool gibi önemli kulüplerde forma giyen 30 yaşındaki futbolcuyla köprüleri attı. Göztepe'nin yeni gözdesi Eren ise Bursaspor, Orduspor, 1461 Trabzon ve Çaykur Rizespor'da da oynadı. 1 defa A Milli Takım'da görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir'de 24 maça çıktı.



Şu ana kadar Selçuk Şahin, Axel Ngando, Andre Castro ve Nabil Ghilas'ı kesin olarak kadrosuna dahil eden Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'i 15 yıl aralıksız olarak forma giydiği Galatasaray'dan ayrılan 33 yaşındaki sağ bek Sabri Sarıoğlu ve Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki golcü Ömer Şişmanoğlu'yla bizzat görüştüğü öğrenildi. Çeşme Alaçatı'da Yönetici Can Kestelli'nin evinde gerçekleşen görüşmeye futbolcuların menajeri Murat Kuş'un da katıldığı, Sabri ve Ömer'in teklifi düşünmek için için süre istediği belirtildi.



Öte yandan ismi uzun süredir gündemde olan Bursasporlu forvet Deniz Yılmaz'dan umudu kesen kurmaylar, Trabzonspor'dan ayrılan 25 yaşındaki golcü Muhammet Demir'i listeye aldı.



BAYINDIR'A JET VEDA



Göztepe'de 24 Haziran'da sportif menajer olarak işbaşı yapan Abdurrahman Bayındır'la yollar ayrıldı. Başkan Mehmet Sepil'in Kasımpaşa'dan alınan Castro'nun transfer sürecinde Bayındır'ın pazarlıktaki tavrına kızıp veda kararı aldığı öğrenildi. CEO Kerem Ertan'ın da istifa ettiği Göztepe'de Sepil, transfer görüşmelerini kendisi yönetiyor. Başkan Sepil, 29 yaşındaki Portekizli futbolcu Castro'nun 2 yıllık imza atmasında diretmiş ancak sözleşme oyuncunun ısrarıyla 3 yıllık yapılmıştı.



İLK ETAP BİTİYOR



Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde 3 Temmuz'dan bu yana Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe, ilk etabı yarın tamamlayacak. Urla'da son antrenmanı yapacak sarı kırmızılı futbolcular, verilecek 1 günlük iznin ardından cuma günü Avusturya'ya kampa gidecek. Göz-Göz'de kamp kadrosu da yarın netleşecek. Kadroda düşünülmeyen Fuchs, Lokman gibi futbolcuların Avusturya'ya götürülmesi beklenmiyor. Gökhan, Murat, Gosso, Hakan gibi isimlerin ise durumu belirsiz. Transferde ise kale ve defans öncelikli olmak üzere her mevkiye arayış sürüyor.

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