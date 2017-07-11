Klinsmann'ın oğlu Hertha Berlin'e transfer oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin, Almanya ve ABD milli takımlarının eski teknik direktörü Jürgen Klinsmann'ın oğlu kaleci Jonathan Klinsmann ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, hafta başından beri takımla antrenman yapan 20 yaşındaki Klinsmann'ın kadroya dahil edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hertha Berlin'in menajeri Michael Preetz, yeteneği ve hırsıyla kendisini kanıtlayan Klinsmann'ın adım adım gelişim sağlayacağını ifade etti.

Başkent ekibinin kaleci antrenörü Zsolt Petry de, Jonathan Klinsmann'ın çok sakin ve özgüvenli olduğunu belirtti.

Takımda üçüncü kaleci olarak düşünülen Klinsmann ise, Hertha Berlin ile sözleşme imzalamasının kendisi için duygusal bir an olduğunu kaydetti.

Alman ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Klinsmann ailesinin geçmişten bu yana Hertha Berlin ile bağları bulunduğunun altı çizildi. Baba Jürgen Klinsmann'ın 2004'ten beri Hertha Berlin'in üyesi, Berlin yakınlarında doğan dede Siegfried Klinsmann'ın da Hertha Berlin taraftarı olduğu vurgulandı.

Jonathan Klinsmann, son olarak Berkeley Üniversitesi'nin California Golden Bears takımında forma giyiyordu. ABD'nin genç milli takımlarında da forma giyen genç file bekçisi, 2017'de Kosta Rika'da düzenlenen CONCACAF Altın Kupası'nda en iyi kaleci seçilmişti.