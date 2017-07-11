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'dan kötü haber

YUNUS EMRE SEL

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 11.7.2017 22:03 Güncelleme Tarihi: 11.7.2017 22:05
Olcay Şahan'dan kötü haber

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan , günü 3 antrenmanla tamamladı.

Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında saat 07.00'de aerobik koşu yapan, saat 11.00'de kondisyon salonunda çalışan bordo-mavililer, akşam ise taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibinin akşam antrenmanına kondisyon salonunda çalışan Abdurrahim Dursun ve N'Doye haricinde tüm futbolcular katıldı. Okay Yokuşlu ise sakatlığı nedeniyle kendisine uygulanan program dahilinde takımdan ayrı çalışmaya devam etti.

Bordo-mavili futbolcuların antrenman sırasında oldukça neşeli oldukları gözlendi.

OLCAY ŞAHAN DEVAM EDEMEDİ

Antrenmanda , sağ dizinden sakatlık geçirdi.

Saha kenarında bir süre tedavisi yapılan futbolcu, çalışmayı tamamlayamadı.

İLK RAKİP MTK BUDAPEŞTE

, Macaristan kampındaki tek hazırlık maçında Macaristan'ın MTK Budapeşte takımıyla karşılaşacak.

Bordo-mavili takımın kamp yaptığı otelde 15 Temmuz Cumartesi günü oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı tesislerin şartlarının uygun olmaması nedeniyle taraftarların izleyemeyeceği bildirildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

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Olcay Şahan'dan kötü haber
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