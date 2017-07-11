Sarı-lacivertliler, Lozan'daki ilk antrenmanını yaptı

Sezon öncesi ilk kamp çalışmasını Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştiren sarı-lacivertliler, iki günlük iznin ardından İsviçre'de kampa başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanın ilk 1 saati basın mensuplarına açık gerçekleşti.

Sakatlıkları bulunan Jose Fernandao, Mehmet Ekici ve Salih Uçan takımından ayrı çalıştı. Fernandao için özel bir antrenman programı uygulandı ve kolu daha önce kırılan futbolcu, antrenman boyunca omuz ve kolu kapatan özel bir korumalık kullandı.

Antrenman öncesi Aykut Kocaman, sahanın ortasında futbolcuları toplayıp, kısa bir konuşma yaptı.

Antrenmanı 50 kadar sarı-lacivertli taraftar da izledi.

Fenerbahçe, İsviçre kampında ilk hazırlık maçında yarın Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşılaşacak.