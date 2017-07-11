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Volkan Şen'in yeni takımı...

Giriş Tarihi: 11.7.2017 10:15 Güncelleme Tarihi: 11.7.2017 10:19
Volkan Şen'in yeni takımı...

1 milyon Euro ödeyerek Fenerbahçe'den bonservisi alan Volkan Şen, Beşiktaş'ın gündemine girmişti.

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Volkan Şen'in yeni takımı...
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