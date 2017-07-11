Yeni Malatya’da Nijeryalı Seth beğenildi

BUGÜN NELER OLDU

Sarı-siyahlı takıma, vatandaşı olan orta saha oyuncusu Azubuike'nin önerisiyle transfer edilen Seth, sahada kaldığı süre içerisinde hızı, teknik kapasitesi ve oyun zekasıyla alkış aldı.Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın hazırlık maçında Adana Demirspor'a karşı alınan 5-0'lık galibiyet sonrası performansından memnun kaldığı öğrenilen 19 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun karşılaşmayı izleyenler tarafından da beğenildiği ifade ediliyor.Evkur Yeni Malatyaspor'da sağ bekte Sincere Seth ile birlikte Issam Chebake de yeni sezonda forma rekabetine girecek.