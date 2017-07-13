Altınordu'ya 2 futbolcudan 37 milyon gelir!

Yönetimi 5 yıl önce takım 3'üncü Lig'deyken devralan Başkan Seyit Mehmet Özkan, altyapı yatırımı ve vitrine çıkardığı futbolcularla Altınordu'yu önce Türkiye'de sonra Avrupa'da tanınan bir marka haline getirdi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Aylık 5000 TL'ye oynadığı Altınordu'da 20 yaşında A Milli Takım'a kadar yükselen stoper Çağlar Söyüncü, geçen yaz Almanya Bundesliga temsilcisi Friburg'a verildi. Çağlar'ın bonservisinden ilk etapta 2.5 milyon euro alan İzmir temsilcisi, sözleşmeye eklettiği bonuslarla para kazanmaya devam etti. Altınordu, Freiburg kümede kaldığı için 500 bin euro, Çağlar ilk yılında 20'nin üzerinde maçta forma giydiği için 150 bin euro, takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde ettiği için ise 200 bin euro daha aldı.

Çağlar'dan bonservis bedeli ve bonuslardan şimdiye kadar 3 milyon 850 bin euro kazanan Altınordu, başka bir kulübe satılması halinde oyuncunun bonservisinden yüzde 25 daha pay alacak.

CENGİZ ÜNDER

Kırmızı lacivertli kulübün geçen sezon henüz 19 yaşındayken Medipol Başakşehir'e verdiği Cengiz Ünder ise hem Türk futbol tarihine geçti hem de kulübüne servet bıraktı. Altınordu, 700 bin euro bonservis bedeli ve satışından yüzde 30 pay karşılığında sattığı Cengiz'den sezon içinde 100 bin euro da bonus aldı. Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 32 maçta oynayıp 7 gol atan, A Milli Takım'ın da değişilmezleri arasına girmeye başlayan Cengiz'i İtalya Serie A'dan Roma'ya tam 15 milyon euro gibi rekor bir bedelle verdi.

Altınordu'da 2500 TL maaşla oynarken yeni takımından yıllık 1.5 milyon euro alacak Cengiz, Türkiye'den Avrupa'ya satılan en pahalı futbolcu olarak da tarihe geçti. Bonservis bedelinden 4.5 milyon euro pay alacak Altınordu, Cengiz'den toplam 5.3 milyon euro, günlük kurda 21 milyon 500 bin TL kazanmış olacak. Cengiz ve Çağlar'ın kulübe getirisi 37 milyon 150 bin TL'ye ulaşacak.

BERKE İSE 3 MİLYON EURO

Çağlar ve Cengiz dışında vitrine çıkardığı birçok futbolcu bulunan Altınordu, adı Manchester City'le anılan 17 yaşındaki kaleci Berke Özer'in bonservisini 3 milyon euro olarak belirledi. Kırmızı lacivertliler, şimdiye kadar 1'inci Lig'de yalnızca 2 maçta forma giyen Berke, başka bir kulübe satılırsa bonservisinden yüzde 30 pay da talep edecek. Altınordu, 2015-16 sezonunun devre arasında Antalyaspor'a sattığı Halil İbrahim ve Gökhan Yılmaz için toplam 1 milyon TL, 2014'te Trabzonspor'a verilen Gökhan Karadeniz'den ise 900 bin euro bonservis geliri elde etmişti.