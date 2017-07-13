Ferhat Öztorun, Kasımpaşa yolunda

Başakşehir'den ayrılan sol bek Ferhat Öztorun, bir başka İstanbul ekibi Kasımpaşa yolunda. Lacivert-beyazlı takım, tecrübeli futbolcuyla temaslarını sıklaştırdı ve önümüzdeki günlerde bu futbolcuyla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, İHA'ya yaptığı açıklamada Ferhat Öztorun'la ilgilendiklerini belirtti. Önümüzdeki günlerde herhangi bir aksilik olmazsa, Ferhat Öztorun, kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza atacak ve lacivert-beyazlı takımın kampına katılacak. Galatasaray altyapısından yetişen Ferhat Öztorun, sırasıyla Manisaspor, Trabzonspor, Orduspor ve Başakşehir formaları giymişti.

FERHAT ÖZTORUN'A VEDA

Sezon başı antrenmanlarını Slovenya'da sürdüren Başakşehir'de sol bek Ferhat Öztorun ile yollar resmen ayrıldı. Turuncu-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden üzerinden "Hoşçakal Ferhat Öztorun" diyerek şu açıklama yapıldı.

"2014 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Ferhat Öztorun'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, vedalaşmak üzere kulübe gelen Ferhat Öztorun'a hatıra plaketi verdi. Ferhat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."