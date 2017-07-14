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Galatasaray'da Östersunds maçı sonrası Sneijder kararı!
Galatasaray'da Östersunds maçı sonrası Sneijder kararı!
Giriş Tarihi: 14.7.2017
09:43
Güncelleme Tarihi: 14.7.2017
09:50
Galatasaray ile Wesley Sneijder arasındaki görüşmelerde iki taraf da geri adım attı.
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Galatasaray'da Östersunds maçı sonrası Sneijder kararı!
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