Le Guen, Sagna'yı istiyor

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig'deki rakiplerinin kadrolarını güçlendirmeye yönelik transfer hamleleriyle ilgili "Eğer devamlı komşunuzun evinde yediği yemeği düşünerek onu kıskanırsanız asla mutlu olamazsınız. Elimdeki kadroyla mutluyum ve elimden gelenin en iyisini yapabileceğimi biliyorum." dedi.

Fransız teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor'dan kendisine ilk teklif geldikten sonra kulüp ve şehir hakkında detaylı bilgi edindiğini, sonrasında Başkan Ali Ay ve yöneticilerle bir araya gelip görüştükten sonra kararını verdiği söyledi.

Bursaspor'un Süper Lig şampiyonluğu yaşamış köklü bir kulüp olduğunu dile getiren Le Guen, yeşil-beyazlı takımın geçen sezon aldığı sonuçların kendisini endişelendirmediğini, aksine heyecan verdiğini vurguladı.

Le Guen, geçen sezon yaşanan sıkıntıların tekrarlanmaması için kadronun yeniden kurulması, her şeyin baştan oluşturulması gerektiğini dile getirerek, "Bu bende endişe yaşatan bir şey değil. Bende heyecan yaratan, kadronun yeniden yapılandırılacak olması. Ben de bundan dolayı geldim. Şimdi güzel bir kadro kuracağız." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ BELİRLİ KULÜPLERLE GÖRÜŞMELERİM OLMUŞTU"

Deneyimli teknik adam, Bursaspor'dan önce geçmiş dönemlerde Türkiye'den bazı kulüplerden teklif aldığını dile getirdi.

Doğru zamanda doğru yerde olmanın önemine değinen Le Guen, "Ama bu iş biraz da zamanlama meselesidir. Şu an Türkiye'ye gelmek için güzel bir zaman olduğunu düşündüm. Doğru zamanda doğru yerde olmak önemlidir." dedi.

Le Guen, futbolculuğu döneminde Türk takımlarına karşı forma giydiğini, Türk futbolundaki atmosferi ve taraftarın tutkulu yapısını bildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Türkiye'deki mental futbol altyapısının ve insanların bakış açısının farkındayım. Bu da beklentinin farkında olduğumu gösteriyor aynı zamanda. Evet kolay bir iş değil ama bu beklentileri karşılamaya çalışmak benim için zevkli bir iş olacak. Türkiye'ye geldikten sonra gördüklerimle beklentilerimin fazlasıyla karşılandığını söyleyebilirim. Tesislerimiz gerçekten muazzam. Çalışmak için tüm unsurlar var. Stadyum yeni ve çok güzel. İnsanlar beni çok güzel karşıladı. Ben de ekibim de çok mutluyuz. İyi bir çalışma ortamı için gerekli temelin hazır olduğunu düşünüyorum. Şimdi sıra takımı yeniden kurmakta. Bununla birlikte Titi ve Ekong transferlerinden çok memnunum. Takımı geliştirmeye devam edeceğiz."

"AYAKLARIMIZ YERE BASMALI"

Yeşil-beyazlı kulüpte sözleşme imzalarken, "Ayaklarımız yere basmalı. sözünü kullandığını hatırlatan Le Guen, şöyle devam etti:

"Bir sezonu 14. bitirdikten sonra direkt başlar başlamaz 3. veya 4. bitiremeyeceğimizi, bunu çok kısa bir sürede yapamayacağınızı bilecek kadar futbolu biliyorum sanırım. Bizim zamana ihtiyacımız var. Evet ben çok istekliyim. Burada bulunuyorum ve bunu gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Takımımızı doğru kurabilmek ve bir an önce hedeflere yürütebilmek için elimden geleni yapacağım ama futbolda gerçekçi değilseniz rakipleriniz size işlerinizi çok zorlaştırır. Biz de bu yüzden gerçekçi olmalıyız. Evet ben istekliyim ama geçen sezonun ikinci yarısını çok zor geçirmiş ve travmalar yaşamış bir Bursaspor var önümüzde. Yeniden kurmak ve bir şeyleri yoluna oturtmak mutlaka biraz zaman isteyecektir. Bu 3 ay olur, 6 ay olur. Ben buradayım ve elimden geldiğince kısa sürede bunu başarmak için her şeyimi vereceğim."

"BÜYÜK HEDEFLER GÖSTERMEK KONUSUNDA DİKKATLİYİM"

Paul Le Guen, Süper Lig'de yeni sezonda Bursaspor ve Türkiye'deki diğer futbol taraftarlarının istekli bir takım göreceklerini bildirdi.

Takıma olabildiğince ofansif ve pas yapan bir ekip kimliği vermek istediklerini vurgulayan Le Guen, şunları kaydetti:

"Ben bu konuda bunu başarabileceğimize dair çok umutluyum. Her gün çalışıyoruz. Hatta çoğu günleri çift antrenmanla geçiriyoruz ve bunu oyuncularımıza vermeye çalışıyoruz. Daha önceki kulüp kariyerimde Lyon ve PSG'de ofansif futbol tarzını oynatabilen, oturtabilen bir teknik direktör görüntüsü vermiştim. Bunu daha önce başarmıştım. Dolayısıyla bunu burada da yapabileceğime dair iyimserlik taşıdığımı sizlere söyleyebilirim. Burada bizim kuracağımız karışım gerçekten çok önemli olacak. 'Bu karışım ne?' diye sorarsanız, tecrübeli oyuncularla Pablo Batalla gibi yetenekli ve kadroda kendine yer bulacak gençleri güzel bir şekilde harmanlarsak bunu başarabileceğimize inanıyorum. Kelimelerini dikkatli seçen birisiyim ve büyük hedefler göstermek konusunda dikkatliyim. Ama bu futbolu oynayabileceğimiz konusunda da iyimserim. Bunu yapabilmemizin de tek yolu var, o da adım adım gitmek."

"GERÇEKÇİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Her kulüp kendi transfer politikasını yürütür ve ona dair transferler yapar. Onları kıskanmıyorum." diyen Le Guen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü gerçekçi olmamız gerekiyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi, en ünlü olan hangi oyuncuysa onu almanın yarışına girebilecek bir kulüp değiliz biz. Bu yarışta olamayız. Ünlü futbolcuları transfer etme yarışında onlarla yarışamayız. Bizim bir transfer politikamız var. Bizim kendimize bir çizgi belirlememiz gerekiyor ve bu çizgiyi belirledik, bundan çıkmamamız gerekiyor. Bütçemiz dahilinde en güçlü, en devamlılık arz eden kadroyu kurmamız gerekiyor. Bir yandan da diğer takımların yaptığı transferlere saygı duyuyorum. Bazen bir transfer haberi görüyoruz önümüzde ve o an transfer ettikleri oyuncuyu görüp diyorum ki; 'Ne kadar iyi bir oyuncu, onunla çalışmak ne kadar güzel olurdu.' Hayat böyledir. Eğer devamlı komşunuzun evinde yediği yemeği düşünerek onu kıskanırsanız asla mutlu olamazsınız. Elimdeki kadroyla mutluyum ve elimden gelenin en iyisini yapabileceğimi biliyorum. Ama sezon başlamadan önce 3-4 veya 5 transfer yapabilirsek gerçekten daha güçlü bir takım haline dönüşebileceğimizi de düşünüyorum."

SAGNA İÇİN TRANSFER GİRİŞİMİ

Paul Le Guen, yeşil-beyazlı yönetimin sağ bek Bacary Sagna'nın transferiyle ilgili yaptığı girişimlere ilişkin de şunları aktardı:

"Sagna benim çok istediğim bir oyuncu ama bu sadece benim istediğimle belirlenecek bir durum değil. İmkanlar belirleyecek bunu daha çok. Başkanımız beni mutlu etmek istiyor, mutlu görmek istiyor bunu biliyorum. Dolayısıyla bu transferin gerçekleşmesiyle alakalı iyimser olduğumu söyleyebilirim. Gelirse mutlu olacağım ama gelmezse başka seçeneklere yöneliriz. Gelmediği için de ağlayacağım bir oyuncu değil. Hiç kimse için de ağlamam. Ama bu teklifi ciddi bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada çok fazla sayıda maç oynayabileceğini düşünüyorum. Bu onun geleceği için çok önemli. Çünkü burada eğer çok maç oynarsa önümüzdeki Dünya Kupası sırasında Fransa Milli Takımı'nda kendisine yer bulabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu teklifi ciddi bir şekilde düşünmeli diye düşünüyorum."

Transferin gizlilik ilkesi içinde yürütülmesi gerektiğini düşündüğünü anlatan Le Guen, bu çerçevede de çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, ön tarafa 1-2 oyuncu almayı düşündüğü belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu konuda Deniz Yılmaz'ın durumu geldiğimizde bizi birazcık endişelendirdi. Çünkü oynayabilecek bir oyuncu ama kulüple yaşadığı belli sorunlar vardı. Dolayısıyla ben transfer çalışmalarımızı bu sorun çözülene kadar savunmadan başlatalım ve oradan en azından mesafe katedelim diye belirtmiştim. Şimdi belli çalışmalar yapıldı ama sıra orta saha ve forvetlerde diye düşünüyorum. Bütün bunları hesaba katarken söylenmesi gereken konu da gitmesi gereken oyuncuların kadromuzda halen varlığı. Bazı oyuncular için gitmenin kalmaktan daha iyi olacağını belirttim. Çünkü 35 oyuncu ile çalışmak çok zor olur. Ben istemiyorum."