Medipol Başakşehir'in rakibi Club Brugge'u tanıyalım

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge ile eşleşti.

Turuncu-lacivertli takımın rakibi son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi oldu. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı takım, son 16 turunda Club Brugge ile eşleşti. Deplasmandaki karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'daki mücadeleden ise 3-1 mağlup ayrıldı ve elendi.

Club Brugge 2002-2003 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray'ın rakibi oldu. Belçika ekibi, grupta sarı-kırmızılı takımla yaptığı iki karşılaşmada mağlubiyet almadı. İstanbul'da Galatasarya ile 0-0 berabere kalan Club Brugge, sahasındaki mücadeleyi de 3-1 kazandı.

BELÇİKA'NIN ÖNDE GELEN KULÜPLERİNDEN

Belçika'nın önde gelen kulüplerinden biri olan Club Brugge, 1891 yılında kuruldu.

Maçlarını 29 bin 300 kişilik Jan Breydel Stadı'nda oynayan mavi-siyahlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan tek Belçika takımı. 1977-1978 sezonunda Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonunda finale kadar yükselen Club Brugge, İngiltere'nin Liverpool ekibine finalde 1-0 mağlup oldu.

Geçen sezon ligi ve şampiyonluk grubunu ikinci sırada bitiren Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı elde etti.

Belçika Ligi'nde 13 kez şampiyonluk yaşayan Club Brugge, Belçika Kupası'nı da 11 defa müzesine götürdü.

Yeni sezon öncesi şu ana dek 5 hazırlık maçı oynayan Belçika temsilcisi, 4 karşılaşmayı kazanıp birinden mağlup ayrıldı.

Gelecek sezon teknik direktörlüğünü Hırvat Ivan Leko'nun yapacağı Club Brugge; kaleci Guillaume Hubert, savunma oyuncuları Jordi Vanlerbeghe, Erhan Masovic, German Mera ve Ahmed Touba gibi oyuncuları kadrosuna dahil etti. Orta sahaya Marvelous Nakamba, Elton Acolatse gibi oyuncuları takviye eden mavi-siyahlılar, forvet hattı için de Emmanuel Bonaventure Dennis'i transfer etti.