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'den adaylarına son dakika uyarısı!

Giriş Tarihi: 14.7.2017 15:06
ÖSYM'den KPSS adaylarına son dakika uyarısı!

'den, 'na () girecek adaylar için flaş bir açıklama geldi! YGS ve LYS sınavlarında olduğu gibi, 10.00'da başlayacak sınav öncesi 09.45'te kapılar kapanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), 16 Temmuz Pazar günü yapılacak 'na () girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, KPSS ÖABT sınavının, pazar günü saat 10.00'da başlayacağı hatırlatıldı.

15 DAKİKA ÖNCE KAPILAR KAPANACAK

Açıklamada, "Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlanacaktır. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır." uyarısına yer verildi.

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ÖSYM'den KPSS adaylarına son dakika uyarısı!
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