Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakibi Brugge oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde temsilcimiz Medipol Başakşehir'e Belçika'nın Club Brugge takımı çıktı.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşları 1-2 Ağustos'ta oynanacak. Başakşehir ilk maçı deplasmanda, rövanşı kendi sahasında oynayacak.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleşmeler şöyle:
Slavia Prag - BATE Borisov / Alashkert galibi
Spartaks Jurmala / Astana galibi - FK Mariehamn / Legia Varşova galibi
Zrinjski / Maribor galibi - FH Hafnarfjördur / Vikingur galibi
Zilina / Kopenhagen galibi - Malmö / Vardar galibi
Linfield / Celtic galibi - Dundalk / Rosenborg galibi
Hapoel Beer-Sheva / Honved galibi - Zalgiris Vilnius / Ludogorets galibi
Viitorul - APOEL / Dudelange galibi
Hibernians / Salzburg galibi - Rijeka/ TNS galibi
Qarabağ / Samtredia galibi - Sheriff / Kukesi galibi
Partizan / Buducnost Podgorica galibi - Olympiacos
FCSB - Viktoria Plzen
Nice - Ajax
Dinamo Kiev - Young Boys
AEK - CSKA Moskova
Club Brugge - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR