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Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakibi Brugge oldu

Giriş Tarihi: 14.7.2017 13:05 Güncelleme Tarihi: 14.7.2017 13:29
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakibi Brugge oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Temsilcimiz, Belçika'nın Club Brugge takımıyla eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde temsilcimiz Medipol Başakşehir'e Belçika'nın Club Brugge takımı çıktı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşları 1-2 Ağustos'ta oynanacak. Başakşehir ilk maçı deplasmanda, rövanşı kendi sahasında oynayacak.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleşmeler şöyle:

Slavia Prag - BATE Borisov / Alashkert galibi

Spartaks Jurmala / Astana galibi - FK Mariehamn / Legia Varşova galibi

Zrinjski / Maribor galibi - FH Hafnarfjördur / Vikingur galibi

Zilina / Kopenhagen galibi - Malmö / Vardar galibi

Linfield / Celtic galibi - Dundalk / Rosenborg galibi

Hapoel Beer-Sheva / Honved galibi - Zalgiris Vilnius / Ludogorets galibi

Viitorul - APOEL / Dudelange galibi

Hibernians / Salzburg galibi - Rijeka/ TNS galibi

Qarabağ / Samtredia galibi - Sheriff / Kukesi galibi

Partizan / Buducnost Podgorica galibi - Olympiacos

FCSB - Viktoria Plzen

Nice - Ajax

Dinamo Kiev - Young Boys

AEK - CSKA Moskova

Club Brugge - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

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Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakibi Brugge oldu
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