Sivasspor 5 hazırlık maçı yapacak

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 2. etap kamp programı kapsamında Bolu'da 5 hazırlık maçı yapacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bolu'da yarın ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak Sivasspor'un hazırlık maçlarındaki rakipleri belli oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, 15 günlük kamp döneminde 5 karşılaşma oynayacak.

Buna göre, Sivas temsilcisi ilk maçında 17 Temmuz'da Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden El-Fateh ile karşılaşacak. İkinci hazırlık maçında 19 Temmuz'da yine Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden El Taawon ile mücadele edecek Sivasspor'un üçüncü müsabakada 21 Temmuz'da rakibi TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep olacak.

Sivasspor, dördüncü maçını 23 Temmuz'da Azerbaycan Premier Ligi ekibi Sumqayıt ile yapacak. Kırmızı-beyazlılar, kamptaki son hazırlık maçında ise 25 Temmuz'da TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sivas temsilcisi 26 Temmuz'da Bolu kampını tamamlayacak ve 2 gün izne ayrılan futbolcular, 29 Temmuz'da Sivas'ta toplanarak Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek.