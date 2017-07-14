Galatasaray'da Östersunds mağlubiyeti sonrası gözler yapılacak transferlere çevrildi. Bruma'nın ayrılışından sonra topu rakip kaleye götürmekte oldukça zorlandığı gözlenen Galatasaray'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Uzun süredir Fenerbahçe ile adı anılan Emre Mor, Galatasaray'a mı transfer olacak? İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri... 14 Temmuz

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin görüşmeler yaptığı genç yıldız için Dortmund ile masaya oturdu. Sportif Direktör Ergün, yıldız oyuncunun satın alma opsiyonunu da istedi.

Galatasaray transferde yeniden düğmeye bastı. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun "Önceliği bizde" dediği Emre Mor için "Kontra" teklif sundu. Sırasıyla Konoplyanka, Feghouli ve son olarak da Wahbi Khazri için görüşmeler yapan sarı-kırmızılı ekip, Emre için direkt Borussia Dortmund'un kapısını çaldı.

Fenerbahçe'nin verdiği "1 milyon euro'luk danışmanlık" bonusunu kapmak için Emre'yi Fenerbahçe'ye getirmek isteyen Muzzi Özcan'ı saf dışı bırakarak işi üst perdeden halletmek için hamle yaptı. İlk etapta Muharrem Usta'nın daha sonra da Umut Güner'in Emre için birer görüşme yaptığı Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc'la bu kez de Cenk Ergün konuştu. 19 yaşındaki oyuncunun neden Galatasaray'da oynaması gerektiğini ve Bruma'nın gelişimi anlattı.

"Sadece kiralık değil, satın alma konusunda da görüşmeye hazırız" diyerek teklifi bir adım da ileriye taşıdı. Böylece Zorc'tan, "Emre'nin durumuyla ilgili karar verildiği anda ilk görüşme hakkını size tanıyacağız" sözünü almayı da başardı. Emre için ilerleyen günlerde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ciddi bir rekabet yaşanması bekleniyor.

WELT: AYRILIK YAKIN

Alman Die Welt gazetesi 32 oyuncu ile kampa devam eden Dortmund'ta teknik direktör Peter Bosz'un gözüne giremeyen ilk iki oyuncu olarak Emre ile beraber Sebastian Rode'yi gösterdi. Aubameyang'ın elde tutulmasının zor olduğuna atıfta bulundu. Bu gelişme Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı.

Sneijder problemini çözmeye çalışan Galatasaray'a Hollandalı futbolcudan ilginç bir teklif geldiği iddia edildi. Sneijder'ın Galatasaray'a 1+1 yıllık sözleşme imzalamayı önerdiği öne sürüldü. Yeni sözleşmede imza parası olmayacak. Garanti para ise 3.2 milyon euro olacak. Öte yandan ESPN ise Sneijder'ın Los Angeles FC'yle anlaştığı konusunda ısrarlı. İddialara göre oyuncu ABD takımına Ocak 2018'de katılacak.

Benfica yaklaşık 1 ay önce Sinan Gümüş'le ilgilenmediklerini açıklamasına rağmen futbolcunun bu ekibe transfer olacağı iddiaları gündemden düşmedi. İddiaya göre Benfica 3,5 milyon euro'luk bir teklifle İstanbul'a geliyor.

Sparta Prag'la anlaşan Semih Kaya imza için Çekya'ya gitti.

İmza atması bürokratik nedenlerle geciken Cenk Gönen'le ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Mundo Deportivo, Malaga'nın Cenk'i yedek kaleci olarak transfer ettiğini öne sürdü. Bu arada İspanyol basını Galatasaray'ın bu transferden hiç para almayacağını yazmıştı.

Adı Galatasaray'la anılan Sebastien Corchia imza atmak için Sevilla'ya gitti.

