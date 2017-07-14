Vaz Te, Çin'e transfer oldu

Çin kulübü Portekizli futbolcunun transferini resmi sitesinden duyururken İngilizve ve Çince, "Hoşgeldin Vaz Te" ifadesini kullandı. 2014-15'te Westham United, 2015-16'da Charlton Athletic'ten yarım sezon kiralanan yıldız futbolcu, geçen sezon ise tüm lig boyuncu yeşil siyahlı formayı giydi.

Geride bıraktığımız sezon müthiş bir performans sergileyen Vaz Te, ligde 11, kupada 14 olmak üzere rakip fileleri 25 kez sarsarak transferin en gözde isimlerinden biri oldu.

Akhisar Belediyespor'dan bu sezon için geçen sezonki ücretinin iki katını istediği bildirilen Portekizli golcünün adı bir dönem Fenerbahçe'yle de anıldı. Vaz Te'yi Çin'e kaptıran Akhisar Belediyespor, Portekizli futbolcunun boşluğunu Eskişehirsporlu Ofoedu ile doldurmayı planlıyor.



