Beşiktaş son dakika transfer haberleri! Marcelo yerine o geliyor...

Portekizli yıldız Pepe ile anlaşıp 5 numarayı emanet eden Beşiktaş'ta Marcelo'nun takımdan ayrılması dengeleri değiştirdi. Takıma takviye edilecek santrafordan sonra Şenol Güneş'in Marcelo'nun ayrılışıyla nasıl bir yol izleyeceği merak konusu... Beşiktaş; Atınç, Tosic, Pepe, Mitrovic, Milosevic ve Pedro Franco elde kalan stoperler. İşte Beşiktaş son dakika transfer haberleri; 15 Temmuz...

Beşiktaş Osvaldo'ya gözünü dikti!

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sakatlanmasıyla kanada transfer yapmak isteyen Şenol Güneş'in listesinden Osvaldo çıktı. 30 yaşındaki futbolcu için Kartal, gözlemcilerini Brezilya'ya gönderdi.

Beşiktaş'la ilgili sıcak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya'dan UOL Esporte'nin haberine göre siyah beyazlı ekip, Sport Recife forması giyen Osvaldo'yu yakın takibe aldı. Beşiktaş'ın gözlemcilerini Brezilya'ya göndererek 30 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettirecekleri ve yakın zamanda da resmi teklifi kulübe iletecekleri kaydedildi.

Mayıs 2017'de Fluminense'den kiralanan Osvaldo her iki kanatta forma giyebiliyor. Bu sezon Sport Recife'de 11 maça çıkan Osvaldo 2 gol kaydetti.

Şu anda elinde kanat alternatifi olarak Quaresma, Babel ve Aras olan Beşiktaş'ın bu bölgeye bir transfer yapmayı planladığı biliniyor. Bilindiği üzere Gökhan Töre geçirdiği sakatlık sonrası en az 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Forvet transferine yoğunlaşan Beşiktaş'ta, stoper takviyesi konusunda belirsizlik yaşanıyor. İlk planda golcü ve kanat oyuncusu almak isteyen siyah-beyazlıların, stoper konusunu en sona bıraktığı ifade edildi. Kanat transferinde Moting ismini ön plana çıkaran yönetim, bonservisi elinde olan Kamerunlu oyuncudan vazgeçilmesi halinde stopere odaklanacak. Teknik Direktör Şenol Güneş kanat oyuncusu istemezse Marcelo'nun yerine yeni bir stoper alınacak. Mangala liste başında bulunuyor.