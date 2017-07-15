Deniz Türüç'ten şampiyonluk iddiası

BUGÜN NELER OLDU

Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü Erzurum'daki kampını tamamladı.Sarı-kırmızılılar, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı çift antrenmanla kampı bitirdi. 10 gündür Erzurum'daki kampını sürdüren Kayserispor, son antrenmanını yaparak, kamp sürecini noktaladı. Erzurum kampının son gününde ısınma, 5'e 2 top kapma, kanat orta ve şut çalışması ve dar alan oyun çalışması ile antrenmanını tamamlayan takım, bugün 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen turnuvada Akhisar Belediyespor ile yapacağı maç sonrasında Erzurum'dan ayrılacak.Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan takımın başarılı oyuncularından Deniz Türüç, ligde hedeflerinin iyi olduğunu söyleyerek, "Sezonu geçen seneden daha iyi bir yerde bitirmek. 10-15 yeni oyuncu var takım birbirine alışıyor çünkü bu bir günlük iş değil. Sürekli çift idmanla çalışma yaparak birbirimize alışmaya çalışıyoruz kimsenin şüphesi olmasın. Bu yeni sezonda hedefimiz şampiyon olmak" dedi.Taraftarları sevindirmek adına ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade eden kaleci Muammer Yıldırım, "Kamp dönemi iyi geçiyor. Yeni gelen arkadaşlarımız ve hocamız var. İyi bir ortamımız var ve antrenmanlarımız güzel geçiyor. İnşallah bu sene taraftarlarımızı sevindireceğiz ve ligi umduğumuz yerde bitireceğiz" diye konuştu.Yeni sezonda çalışmalarını ortaya koyacaklarını belirten Levent Gülen ise, "Takımın ambiyansı çok iyi en kısa zamanda kaynaştık. Kamp bugün sona eriyor ve ondan sonra 3 gün izine gireceğiz ve ardından Avusturya kampımız var. Erzurum'daki kampımız oldukça verimli geçti. Kamp sürecindeki çalışmalarımız yeni sezonda ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.