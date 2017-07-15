Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İşte Sneijder'in yeni takımı

Giriş Tarihi: 15.7.2017 09:32 Güncelleme Tarihi: 15.7.2017 09:33
İşte Sneijder'in yeni takımı

Galatasaray'dan ayrılan Wesley Sneijder'in yeni takımı belli oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Sneijder'in yeni takımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz