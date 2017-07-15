Sneijder’e veda

Galatasaray Kulübü, tarih yaprakları 22 Ocak 2013'ü gösterirken, Hollanda'nın yeşil sahalara armağan ettiği nadide eserler arasına adını yazdıran Wesley Sneijder
'i renklerine bağladığını resmen duyurmuştu. Maestro, 4.5 sezon boyunca hafızalarda yer eden başarılarda önemli bir pay sahibi oldu, unutulmaz gollere imza attı, taraftarın gönlünü kazandı. Ne var ki rüzgar, İgor Tudor'un takımın başına geçmesi ile tersine esmeye başladı, yönetim ile 10 numara arasına kara kedi girdi ve uzatmalı evlilik dün boşanma ile sonuçlandı.
Galatasaray Kulübü, akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile ayrılığı resmileştirdi.
YURT DIŞINA BEDAVA TÜRKLER'E 20 MİLYON EURO
Söz konusu açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Wesley Sneijder
ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Futbolcu 2017-2018 sezonunda garanti ücreti olan 4 milyon 500 bin Euro'dan feragat etmiştir. Ayrıca futbolcu önümüzdeki üç yıl süre içerisinde Türkiye'de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda şirketimize 20 milyon Euro tazminat ödeyecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.
GERÇEKTEN SEVDİM
Wesley Sneijder, sosyal medya üzerinden taraftarlara veda etti: "İstanbul'da harika yıllar geçirdim. Bu kulübü, şehri ve taraftarları gerçekten sevdim. Her şey için teşekkürler."
ANILARA KAZINAN TARİHİ FOTOĞRAF
Sneijder'in 17 Eylül 2016'da 2-0 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Türkiye'de dünyaya gelen oğlu ile üçlü çektirdiği o an, objektiflere böyle yansımıştı.
FLORYA'DA PROTESTO
Galatasaray taraftarı, Sneijder ile yolların ayrılması üzerine Florya Metin Oktay Tesisleri'ni bastı ve yönetimi istifaya davet etti.
KUPA KOLEKSİYONCUSU
2
Süper Lig şampiyonluğu
3
Ziraat Türkiye Kupası
3
Süper Kupa şampiyonluğu
DÜN YAZMIŞTI
Galatasaray Kulübü, Wesley Sneijder ile boşandığını dün duyururken, spor kamuoyu Hollandalı maestro için sarı-kırmızı günlerin bittiğini bir gün önce SABAH'ta okudu.