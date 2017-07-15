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, ile anlaştı

Giriş Tarihi: 15.7.2017 12:18 Güncelleme Tarihi: 15.7.2017 12:22
Trabzonspor, Burak Yılmaz ile anlaştı

, Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, eski futbolcusu Burak Yılmaz ile anlaştı. Bordo mavili kulüp, gün içerisinde Burak'ın kulübü Beijing Guoan'a oyuncuyu almak için resmi teklifte bulunacak.
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Trabzonspor, Burak Yılmaz ile anlaştı
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