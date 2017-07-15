Yeni Malatyaspor, 15 Temmuz Destanı'nı unutmadı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig takımı Evkur Yeni Malatyaspor, Bolu'daki son antrenmanını yaptı.

Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde sezon hazırlıklarını sürdüren Malatya ekibi, sabah antrenman gerçekleştirdi.

Sarı- siyahlı ekip, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesinde Türk bayrağının önünde açtıkları "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" pankartı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan Malatya ekibi, daha sonra kafa golü çalışması yaptı. Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular antrenmanı fitness yaparak tamamladı.

Yapılan antrenmanla kampı sona eren Evkur Yeni Malatyaspor kafilesi gün içinde Bolu'dan ayrılacak.