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Yeni Malatyaspor, 15 Temmuz Destanı'nı unutmadı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 15.7.2017 11:49
Yeni Malatyaspor, 15 Temmuz Destanı'nı unutmadı

Sarı-siyahlı ekip antrenman öncesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı önünde açtıkları pankartla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig takımı Evkur Yeni Malatyaspor, Bolu'daki son antrenmanını yaptı.

Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde sezon hazırlıklarını sürdüren Malatya ekibi, sabah antrenman gerçekleştirdi.

Sarı- siyahlı ekip, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesinde Türk bayrağının önünde açtıkları "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" pankartı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan Malatya ekibi, daha sonra kafa golü çalışması yaptı. Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular antrenmanı fitness yaparak tamamladı.

Yapılan antrenmanla kampı sona eren Evkur Yeni Malatyaspor kafilesi gün içinde Bolu'dan ayrılacak.

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Yeni Malatyaspor, 15 Temmuz Destanı'nı unutmadı
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