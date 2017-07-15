Yıldırım Demirören'den 15 Temmuz mesajı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:"Bundan tam bir yıl önce, bir demokrasi zaferi, tarihte görülmemiş bir kahramanlık öyküsü yazıldı Öyle bir öykü ki, tankın önüne bedenini atanların yazdığı, yüce Türk milletinin ikinci kurtuluş savaşıydı. Ülkeyi bölmek, parçalamak, yok etmek isteyen içeride ve dışarıdaki hain emellere, bir toplum canı pahasına unutulmaz bir ders verdi.15 Temmuz, 250 demokrasi şehidi, onlarca yaralı ve bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi felaketin eşiğinden dönen bu toplumun onur nişanı olarak tarih sayfalarında yerini aldı. Dik duruşuyla ülkeyi karanlıkların eşiğinden çıkartıp aydınlık bir Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcudiyetini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı dünyaya örnek cesareti için de kutlamak gerekir.Şehitlerin kanıyla yazılan bu destanı Türk futbol ailesi olarak unutmadık, unutmayacağız Demokrasinin hep yanında durduk, yanında duracağız. Bu vesile ile bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."