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Şehit Erol Olçok'u teknik direktör Reha Kapsal canlandırdı

Giriş Tarihi: 16.7.2017 10:45 Güncelleme Tarihi: 16.7.2017 11:03
Şehit Erol Olçok'u teknik direktör Reha Kapsal canlandırdı

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Reha Kapsal, Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için hazırlattığı klipte hain darbe girişimine kahramanca karşı koyarken, oğlu ile beraber şehit olan Erol Olçok'u canlandırdı.

Teknik direktör ve yorumcu Reha Kapsal, Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için özel hazırlattığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği klipte 1 yıl önceki hain darbe girişiminde oğlu Abdullah Tayyip'le birlikte şehit olan Erol Olçok'u canlandırdı.

Kariyerinde Ümit Milli Takım, Altay, Ankaragücü, Osmanlıspor, Karşıyaka gibi takımları çalıştıran, halen beINSports'ta yorumculuk yapan Reha Kapsal'ın klipten aldığı tüm geliri şehit ailelerine bağışladığı öğrenildi.

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Şehit Erol Olçok'u teknik direktör Reha Kapsal canlandırdı
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