Şehit Erol Olçok'u teknik direktör Reha Kapsal canlandırdı

Teknik direktör ve yorumcu Reha Kapsal, Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için özel hazırlattığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği klipte 1 yıl önceki hain darbe girişiminde oğlu Abdullah Tayyip'le birlikte şehit olan Erol Olçok'u canlandırdı.

Kariyerinde Ümit Milli Takım, Altay, Ankaragücü, Osmanlıspor, Karşıyaka gibi takımları çalıştıran, halen beINSports'ta yorumculuk yapan Reha Kapsal'ın klipten aldığı tüm geliri şehit ailelerine bağışladığı öğrenildi.

15 Temmuz destanı için "Vakit Gelir" klibi hazırlandı