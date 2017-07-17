Clichy'den Gomis ve Valbueana'ya: Umursamıyorum

Türkiye'de ilk özel röportajını AA'ya veren Gael Clichy, Club Brugge'un Avrupa deneyimine sahip önemli bir rakip olduğunu belirterek, "Burada düşünmemiz gereken rakip değil bizim neler yapabileceğimiz. Sezon başı kampını yaşıyoruz ve hocamızın uygulamamızı istediği bazı şeyler var. Ben buraya yeni geldim, hocamın benden istediklerini öğrenmeye, en hızlı şekilde uygulamaya çalışıyorum. Takımımıza baktığınız zaman çok kaliteli isimler var. Bu yönde bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"İLK MAÇI DEPLASMANDA OYNAMAMIZ BÜYÜK AVANTAJ"

Turuncu-lacivertli takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında gerçekleştirdiği antrenman öncesinde soruları yanıtlayan Clichy, Brugge maçlarının kendi güçlerini test etmek açısından çok önemli sınavlar olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Brugge'a baktığınız zaman Avrupa'da bizden daha tecrübeli ama ne olursa olsun kadro kalitemize güveniyorum, bunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Özellikle ilk maçı deplasmanda oynamamız büyük bir avantaj. Avrupa kupaları her zaman zordur. Avrupa sahnesinde olmak için güçlü takımları geçmeniz gerek. Rakipten çok kendimizi düşünüyoruz."

"AMACIM GELİŞİME KATKIDA BULUNMAK"

Medipol Başakşehir'deki herkesin kendisine çok yakın davrandığını vurgulayan Clichy, turuncu-lacivertli takıma transfer olmadan önce Türk futboluyla ilgili bildikleri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Buraya gelmeden önce Türk futbolunun temel taşları olan büyük kulüpleri biliyordum. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı zaten herkes tanıyor. Türk futboluyla ilgili çok yakın bir arkadaşım var ve buraya gelmeden önce bana geçen sezon Türkiye'de en iyi futbolu Başakşehir'in oynadığını söyledi. Onun bilgisi de benim için çok önemliydi. Çünkü Türk futboluna çok hakim bir insan. Burada insanlar futbolu seviyor. Takımları kazanınca hafta sevinçli, kaybedince üzüntülü geçiyor. Futbolu dolu dolu yaşıyorlar."

Fransız futbolcu, Medipol Başakşehir'in 4 yılda büyük bir gelişim gösteren ciddi bir proje takımı olduğunu aktararak, "Takımımızın Süper Lig'de 4. sezonu ve gelişmiş bir takım. Bizim buraya gelme amacımız da bu gelişime katkıda bulunup, takımı daha iyi yerlere taşıyabilmek. Takımımıza güveniyorum çünkü kaliteli oyuncularımız ve bir sistemimiz var. Önemli olan sürekliliği sağlamak, geçtiğimiz yıl olan başarıyı tekrarlamak ve hatta daha üstüne çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.

"FRANSIZ OYUNCULAR ARASINDAKİ REKABETİ UMURSAMIYORUM"

Gael Clichy, bu sezon Süper Lig'e transfer olan vatandaşlarından Galatasaray'a gelen Bafetimbi Gomis ve Fenerbahçe'ye imza atan Mathieu Valbuena arasındaki rekabeti umursamadığını belirterek, "Fransız oyuncular arasındaki rekabeti çok umursamıyorum. Önemli olan 10 ay sonrasında, puan tablosunda hangi takımın üst sırada olduğu ve hangi takımın başarılı olduğudur." diyerek sözlerini tamamladı.