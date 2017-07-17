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'nin yeni transferi İstanbul'da

Giriş Tarihi: 17.7.2017 10:02 Güncelleme Tarihi: 17.7.2017 10:52
Fenerbahçe'nin yeni transferi Elif Elmas İstanbul'da

Fenerbahçe, 17 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusu Elif Elmas'ı İstanbul'a getirdi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Elif Elmas İstanbul'da
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