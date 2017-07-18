Bursaspor - Ingolstadt maçı ne zaman saat kaçta?

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmasına Avusturya'nın Troll bölgesinde devam ediyor.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas ve topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde tam sahada maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Ertuğrul Ersoy ve Boban Jovic'in yanı sıra antrenman eksiği olan Aziz Behich ve Deniz Yılmaz takımdan ayrı çalıştı.

Yeşil-beyazlılar, bu akşam Alman ekibi Ingolstadt ile ikinci hazırlık maçını yapacak. Bursaspor - Ingolstadt maçı TSİ 17.00'de başlayacak.