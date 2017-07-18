Son dakika Galatasaray transfer haberleri! 18 Temmuz...

Galatasaray taraftarını mutlu eden haber bu kez takıma katılacak bir yıldız ismi değil. Geçen sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen Luis Pedro Cavanda, Galatasaray'dan ayrılıyor. Cavanda'nın ayrılması gündemdeyken Galatasaray taraftarı bu haberi çok olumlu karşıladı. İşte 18 Temmuz Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Sofiane Feghouli, Galatasaray'ın 2.7 milyon euro'luk teklifine sıcak bakmamıştı. Sarı-kırmızılılar 4 yıl için rakamı 3.2'ye yükseltti. 27'lik kanat oyuncusu Cimbom'a yaklaştı

Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan Sofiane Feghouli için kulübü West Ham United'la anlaşılmıştı. Ancak sarı-kırmızılılar bir türlü Cezayirli oyuncuyu ikna edemiyordu. İngiliz kulübüne gelirken anlaştığı imza parasını bırakmak istemeyen 27 yaşındaki oyuncu bu sebeple Cimbom'un kendisine önerdiği 2.7 milyon euro'luk teklifi kabul etmemişti. Östersunds yenilgisiyle hücumdaki zaafları ortaya çıkan Aslan bu sebeple Feghouli'ye bu kez çok daha cazip bir teklif götürdü.

SÖZLEŞME 4 YILLIK OLACAK

Sarı-kırmızılılar, Sofiane Feghouli'ye 4 yıllık bir kontrat önerisinde bulundu. Alacağı yıllık parayı da 3.2 milyon euro'ya yükseltti. Feghouli ilk transfer teklifi geldiğinde West Ham United'dan takım arkadaşı Gökhan Töre'ye danışmıştı. İngiltere'den ayrılmaya sıcak baktığını ancak parada henüz el sıkışamadıklarını söylemişti. Yönetimin yaptığı bu yeni teklifin ardından Cezayirli kanat oyuncusunun "Evet" demesi ve Feghouli transferinin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen kırmızıbeyazlılar, G.Saray'ın gözden çıkardığı Belçikalı oyuncuyla temasa geçti, imzalar an meselesi...

Bir sezon sonra tekrar yükseldiği Süper Lig'e iddialı ve alternatifli bir kadroyla giriş yapmayı planlayan Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar 6 futbolcuya imza attıran kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Luis Cavanda'ya da kanca attı. Sarı-kırmızılılarda kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki sağ bekle görüşmelere başlayan Yiğidolar'ın, bu oyuncuyla anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Sivasspor Yönetimi, bonservis bedeli ödemeyeceği Belçikalı futbolcuyla yıllık alacağı konusunda pazarlıklara devam ediyor.

CAVANDA, YİĞİDO OLMAYA HAZIR

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maçta 713 dakika şans bulan Cavanda, kariyerinde Lazio, Torino ve Trabzonspor formaları giydi. 2 kez Belçika Milli Takımı'nda da oynayan 1.80'lik savunma oyuncusunun yeni sezonda Sivasspor forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'daki ikinci etap kampıyla devam ediyor.

SOLA STRİNİC GELİYOR!

Galatasaray'ın Östersunds'a 2-0 yenildiği mücadelede çok kötü bir performans sergileyen Lionel Carole için İgor Tudor "Asla ilk 11 oyuncusu olamaz" raporu vermişti. Sarı-kırmızılılar, İvan Strinic'de karar kılmıştı. Aslan, 3 milyon euro'yu gözden çıkardı.