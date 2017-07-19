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'da sol kanat Barbosa'ya emanet

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 19.7.2017 12:59
Akhisar Belediyespor'da sol kanat Barbosa'ya emanet

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Denizlisporlu Alperen Babacan ve Balıkesirsporlu Eray Ataseven'i renklerine bağlayan , günler sonra sessizliğini bozdu.

Yeşil siyahlılar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 1'inci Lig'inde mücadele eden Al Wasl Dubai'nin 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu 'yı renklerine bağladı. Menajeriyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanan Portekizli futbolcu, bugün Akhisar'a gelerek Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde kendisini 2 yıllığına yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Porto'da başlayan kariyerini Academica, Trofense, Vitoria Setubal ve Sporting Braga'da sürdüren Barbosa, daha sonra İspanya'da Almeria ve Yunanistan'da AEK kulüplerinde top koşturdu.

Geçen sezonun ikinci yarısında BAE'de Al Wasl'a olan 30 yaşındaki futbolcu burada 12 maçta forma giydi, 2 gol attı. Profesyonel kariyerinde 299 maça çıkıp 40 gol kaydeden Barbosa, 1 kez Portekiz A Milli Takımı'nda görev yaptı. Sözleşme imzaladıktan sonra özel eşyalarını almak üzere ülkesine dönen Portekizli futbolcunun, 22 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına katılacağı bildirildi.

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Akhisar Belediyespor'da sol kanat Barbosa'ya emanet
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