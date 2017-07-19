Akhisar Belediyespor'da sol kanat Barbosa'ya emanet

Yeşil siyahlılar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 1'inci Lig'inde mücadele eden Al Wasl Dubai'nin 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Helder Jorge Rodrigues Barbosa'yı renklerine bağladı. Menajeriyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanan Portekizli futbolcu, bugün Akhisar'a gelerek Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde kendisini 2 yıllığına yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Porto'da başlayan kariyerini Academica, Trofense, Vitoria Setubal ve Sporting Braga'da sürdüren Barbosa, daha sonra İspanya'da Almeria ve Yunanistan'da AEK kulüplerinde top koşturdu.

Geçen sezonun ikinci yarısında BAE'de Al Wasl'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcu burada 12 maçta forma giydi, 2 gol attı. Profesyonel kariyerinde 299 maça çıkıp 40 gol kaydeden Barbosa, 1 kez Portekiz A Milli Takımı'nda görev yaptı. Sözleşme imzaladıktan sonra özel eşyalarını almak üzere ülkesine dönen Portekizli futbolcunun, 22 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına katılacağı bildirildi.