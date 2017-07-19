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Evkur , Dialiba’yı Samsunspor’a kiraladı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 19.7.2017 15:35
Evkur Yeni Malatyaspor, Dialiba’yı Samsunspor’a kiraladı

Evkur , Senegalli orta saha oyuncusu ’yı TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor’a kiraladı.

Evkur ile Düzce'de kampta bulunan tecrübeli golcüyle bir süredir temas halinde olduğu öğrenilen Samsunspor'un transferi olumlu sonuçlandırdığı ifade edildi.

Samsunspor'un kiralama bedeli olarak sarı-siyahlı kulübe ne kadar ödeme yapacağı ise açıklanmadı.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Dialiba'nın bu gelişme üzerine Evkur Yeni Malatyaspor'un kampından ayrılıp, Samsunspor'un kampına katılacağı belirtildi.

Senegalli futbolcu Dialiba geçen sezon TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor'un başarısında büyük pay sahibi olmuştu.

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Evkur Yeni Malatyaspor, Dialiba’yı Samsunspor’a kiraladı
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