Fenerbahçe, Monaco ile berabere kaldı

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında Alpler Futbol Festivali Turnuvası'nda Fransız ekibi AS Monaco ile Chailly Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında 53. dakikada Thomas Lemar ve 79.dakikada Miroslav Stoch'un karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi.



FENERBAHÇELİLER GÜNÜ'NE ÖZEL BAŞLAMA SAATİ

TSİ ile 20.00'da başlaması planlanan maç, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü nedeniyle yerel saatle 19.07, TSİ 20.07'de başladı.

Sarı-lacivertliler mücadeleye; Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Josef de Souza, Alper Potuk, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Robin van Persie 11'yle başladı. İsmail Köybaşı, Miroslav Stoch, Ahmethan Köse, Salih Uçan ve Aatif Chahechouhe ikinci yarıda oyuna dâhil oldu.

21. dakikada sol kanattan Josef de Souza'nın ortasında Robin van Persie'nin kafa vuruşunu kaleci kurtardı. 26. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Nabil Dirar'ın pasında Mathieu Valbuena'nın vuruşu kaleci Subasic'te kaldı.



Monaco'nun golü 53'te geldi. Thomas Lemar'ın kaydettiği golle Fransız temsilcisi, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. 79'da Fenerbahçe, Miroslav Stoch'un golüyle maça denge getirdi. Ceza sahasının önünden kazanılan serbest vuruşta Ozan'ın pasında Miroslav Stoch topu sol üst köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.



Sarı-lacivertli takım 80. dakikada Stoch ile gole yaklaştı. Nabil Dirar, sağ kanatta kazandığı topu rakip yarı alana taşıdı. Onun ortasında ceza sahası içinde topla buluşan isim Miroslav Stoch oldu. Stoch'un sert şutunda top kaleci Benaglio'dan döndü.

88'de Fenerbahçe Ahmethan Köse ile gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Salih Uçan'ın arka direğe yaptığı ortaya uzanan Ahmethan Köse oldu. Onun kafa şutunda top bir kez daha kaleci Benaglio'dan döndü.



FENERBAHÇE HAZIRLIKLARIN 2. ETABINI TAMAMLADI

İsviçre'nin Lozan şehrinde gerçekleştirilen yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını AS Monaco maçıyla tamamlayan Fenerbahçe, yarın İstanbul'a dönecek.

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına ise 27 Temmuz 2017 tarihinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk sınavında çıkacak.