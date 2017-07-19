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, yolunda

Giriş Tarihi: 19.7.2017 14:17 Güncelleme Tarihi: 19.7.2017 14:17
Mert Günok, Galatasaray yolunda

, 'un kalecisi 'un transferi için imza aşamasına geldi.

Cenk Gönen'in Malaga'ya transfer olmasından sonra kaleci arayışlarına başlayan , ile anlaşmak üzere. Sarı kırmızılı yönetim, forması giyen Mert ile imza aşamasına geldi.
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Mert Günok, Galatasaray yolunda
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