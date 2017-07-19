Östersunds'tan tek maçlık kaleci transferi!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Östersunds maça saatler kala sürpriz bir transfere imza attı.

İsveç ekibinin UEFA kadrosunda yer alan kalecilerinden Andreas Andersson, Djurgardens maçında sakatlanaınca listede sadece Aly Keita kaldı. Bunun üzerine Östersunds, şehrin bir diğer takımı olan IFK Östersunds'un kalecisi Andrew Mills'i kiraladı.

Mills transferin ardından yaptığı açıklamada; "Östersunds'la Avrupa Ligindeki Galatasaray rövanşı için yolculuğa çıkıyorum. Bu çok çılgınca!" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE KAMPA GÖTÜRÜLDÜ

İngiliz kaleci, Östersund teknik direktörü Graham Potter tarafından Ocak ayındaki Tenerife kampına da götürülmüştü. O dönem de kadrosunda sadece Aly Keita'yı bulunduran Potter, kampta tek kaleci olmasını istemediği için vatandaşını da kampa davet etmişti.

Östersunds, 23 yaşındaki İngiliz kaleci ile 1 Ağustos 2017 tarihine kadar sözleşme imzaladı. Mills, 4. Li seviyesindeki IFK Östersund'la bulunduğu kamptan ayrıldı ve Galatasaray'la karşılaşmak üzere İstanbul'a yola çıkan Östersunds kafilesine katıldı.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor