Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu güzel, bu aziz millete hizmet etmek çok büyük bir görev, bu görevi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğim." dedi.

TBMM Genel Kurulunu yöneten Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, yeni Bakanlar Kurulu listesinin açıklandığını anımsatarak, "Sayın bakanlarımıza işlerinde başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Belki Sayın Osman Aşkın Bak'ı arayacağız burada ama çok önemli bir göreve geldi kendisi; onun da yolu açık olsun, hepsinin yolu açık olsun. Hepimiz için hayırlı olsun. Herkese, ülkemize, milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.



1997 yılında Erokspor'un Kulaksız'da bulunan tesislerinin açılışında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erokspor yöneticisi Osman Aşkın Bak'ı plaketle ödüllendirmişti (İstanbul, 1997)

"DESTEĞİNİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Teşekkür konuşması yapan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Öncelikle, tarafımıza verilen bu kutsal görevi en layık bir şekilde yapmak için çalışacağız; sizlerin de desteğine her zaman açığız, desteğiniz bizim için çok önemli." dedi.

Geçtiğimiz beş yıllık süre içerisinde Mecliste çok güzel ve tatlı anılarının olduğunu aktaran Bak, muhalefet tarafından da sevildiğini belirtti.

Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak oldu

"BAZEN KIZIYORLARDI AMA BENİ SEVİYORLARDI"

Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Tabii, biliyorsunuz, laf atmak bir sanattır, onu da gerçekleştiriyorduk biz burada. Bazen kızıyorlardı bana ama gene seviyorlardı. Dolayısıyla inşallah, Türk sporu için de Türk gençliği için de güzel çalışmalar yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu göreve bizi layık gören değerli Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel, bu aziz millete hizmet etmek çok büyük bir görev, bu görevi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğim. Sizlerin, milletvekili arkadaşlarımızın da bize önerilerini, desteklerini bekliyoruz. Burada sporun içerisinden gelen arkadaşlarımız da var. İnşallah, bu aziz millete hizmete devam edeceğiz."

OSMAN AŞKIN BAK: HABERİM YOKTU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu üyelerinin adını açıklamasının ardından, iktidar kulisinde milletvekillerinin ve gazetecilerin tebriklerini kabul etti.

Gazetecilerin "Haberiniz var mıydı" sorusu üzerine Bak, "Yok. Genel Kuruldaydım. Arkadaşlar telefon etti." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür eden Bak, "Ülkemize hizmet etmek için en iyi şekilde çalışacağız. Tabii ben spor camiasının içerisinde yetişmiş birisiyim. Çok küçük yaşlardan beri spor yöneticiliği yapıyorum. Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı, çeşitli kulüplerde yöneticilik yaptım. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda görev aldım. Spor benim hayatımın bir parçası." diye konuştu.

"ERDOĞAN İLE TANIŞMAM HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Bakan Bak, özgeçmişini şöyle özetledi:

"Çocukluk yıllarım Beyoğlu ilçesinin Kasımpaşa semtinde geçti. Babam Deniz Dikimevi'nde terzi olarak çalışıyordu. Kaptanpaşa Mahallesi'nde bir evde kiracı olarak oturuyorduk. İlkokulu Kaptanpaşa İlkokulu'nda tamamladım. Kasımpaşa Orbay Ortaokulu'nu birincilikle bitirdim. 1980 yılının Eylül ayında devlet parasız yatılı sınavlarını kazanarak Kabataş Erkek Lisesi'ne kaydoldum. Lise yıllarında yaz tatillerinde garsonluk yaparak, işportada çorap ve ayakkabı satarak aile bütçesine katkıda bulunuyordum. Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmam hayatımın dönüm noktası oldu.

"ERDOĞAN HERKES TARAFINDAN ÇOK SEVİLİYORDU"

Recep Tayip Erdoğan, mahallemizin futbol takımında oynuyordu ve herkes tarafından çok seviliyordu. Siyasetin içinde aktif olarak yer alıyordu. Bana sporculuğu ve siyaseti sevdiren ve bir yaşam tarzı olarak benimsememe neden olan en önemli kişidir. O dönemlerde İETT'de çalışmakta ve İETT futbol takımında futbol oynamaktaydı. Semtten büyüklerimiz İETT'nin maçlarına giderken ben de zaman zaman maçlara giderek Tayyip Erdoğan'ı izleme fırsatı bulurdum. Lise yıllarında mahallemizin İstanbul Amatör Küme'de yer alan Erokspor Kulübü'nde genç takımda futbol oynamaya başladım. Bir yandan da Erokspor Kulübü'nün sicil lisans işlerini takip ediyordum.

"GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI YILLARIM"

2007 yılı Mart ayında özerkliğe adım atan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na seçildim. Güreş Federasyonu'nun kurumsallaşması ve altyapının güçlendirilmesi için projeler ürettim. 2008 yılında Pekin'de yapılan Olimpiyat Oyunları'na güreş kafilesinin başkanı olarak katıldım. 2009 yılı Şubat ayında yapılan genel kurulda ikinci kez Güreş Federasyonu Başkanı olarak seçildim. Aynı yıl Eylül ayında Danimarka'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Türk milli takımı dünya şampiyonu oldu. Federasyon Başkanlığı dönemimde yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde çok sayıda Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcunun yetiştirilmesinde önemli katkılar sağladık.

RİZE VE GÜREŞ

Rize ve Memleketim Rize; güreşte 4 olimpiyat şampiyonu çıkarmış, 5 altın 2 bronz madalya olmak üzere toplam 7 olimpiyat madalyasına sahip bir ilimizdir. Olimpiyat şampiyonları: Mehmet Oktav (1948 Londra), Mithat Bayrak (1956 Melbourn, 1960 Roma), Kazım Ayvaz (1960 Roma), Mehmet Akif Pirim (1992 Barcelona) ve Dünya şampiyonları Yaşar Yılmaz memleketimizin gurur kaynaklarıdır. Ayrıca; Çaykur Rizespor Güreş Kulübü, Türk güreşinde bir ekol ve efsanedir." (ANKA)

OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR?

11 Ekim 1966'da İstanbul Üsküdar'da doğdu. Baba adı Muhittin, anne adı Fatma'dır.

Makine Mühendisi, Üst Düzey Yönetici, Öğretim Üyesi; İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İstanbul Ticaret Odasında Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli spor kulüplerinde genel sekreterlik ve başkanlık görevleri ile federasyonlarda yönetim kurulu üyeliği, kurul üyeliği, genel kurul delegeliği ve başkanlık görevlerinde bulundu. Çok sayıda makale ve bilimsel yayını bulunmaktadır.

24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü oldu. Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın spor alanındaki geçmişi ise öyle:

Kasımpaşa Spor Kulübü genel sekreterliği, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulu üyeliği, TFF Genel Kurul delegeliği, Profesyonel Kurul ve Dış İlişkiler Kurulu üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü genel sekreterliği, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı.