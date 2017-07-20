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golcüsünü buldu

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 20.7.2017 09:22 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 09:24
Aykut Kocaman golcüsünü buldu

Fenerbahçe'de haftalardır merakla beklenen golcü transferinde mutlu sona ulaşılmak üzere.

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Aykut Kocaman golcüsünü buldu
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