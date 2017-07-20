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, ıslıklandı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 20.7.2017 22:06 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 22:14
Carole, ıslıklandı

’ın Östersunds FK ile Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçta sol bek oyundan çıkarken, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Taraftarlar ayrıca yönetimi ve Tudor'u istifaya davet etti ve Sneijder lehine tezahuratlarda bulundu.

'ın Östersunds FK ile evinde oynadığı UEFA Avrupa Ligi ön eleme rövanş maçında protesto yaşadı. Sarı-kırmızılıların Fransız oyuncusu , oyundan çıkarken, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Teknik Direktör tarafından müsabakanın 56. dakikasında Carole'u oyundan alıp, Eren Derdiyok'u sahaya sürdü.

İsveç ekibi 60. dakikada penaltıdan Nouri'nin kaydettiği golle İstanbul'da 1-0 öne geçti. Golün ardından tribünlerdeki 35 bin Galatasaray taraftarı yönetimi ve Tudor'u protesto etti.

Taraftarlar "Yönetim İstifa" ve "Tudor istifa" diye tribünleri inletirken, Wesley Sneijder lehine de uzun süre tezahürat yapıldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca Muslera dışındaki tüm futbolcuları ıslıklarken, "Selçuk dışarı" diye tempo tuttu..

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Carole, ıslıklandı
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