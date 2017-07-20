Carole, ıslıklandı

Galatasaray'ın Östersunds FK ile evinde oynadığı UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ön eleme rövanş maçında protesto yaşadı. Sarı-kırmızılıların Fransız oyuncusu Carole, oyundan çıkarken, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Teknik Direktör Igor Tudor tarafından müsabakanın 56. dakikasında Carole'u oyundan alıp, Eren Derdiyok'u sahaya sürdü.

İsveç ekibi 60. dakikada penaltıdan Nouri'nin kaydettiği golle İstanbul'da 1-0 öne geçti. Golün ardından tribünlerdeki 35 bin Galatasaray taraftarı yönetimi ve Tudor'u protesto etti.



Taraftarlar "Yönetim İstifa" ve "Tudor istifa" diye tribünleri inletirken, Wesley Sneijder lehine de uzun süre tezahürat yapıldı.



Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca Muslera dışındaki tüm futbolcuları ıslıklarken, "Selçuk dışarı" diye tempo tuttu..