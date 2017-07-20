Galatasaray Östersunds maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bafétimbi Gomis, Younès Belhanda, Maicon, Mariano gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'da taraftarın gözü bu akşam oynanacak Östersunds karşılaşmasına çevrildi. İsveç'teki karşılaşmayı 2-0 kaybeden Galatasaray'ın tur atlaması için İstanbul'daki maçta en az 3 farkla kazanması gerekiyor, 90 dakika Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek eğer Östersunds, Galatasaray karşısında bir gol bulursa sarı kırmızıların en az 4 gol atması gerekecek. Galatasaray Östersunds maçının muhtemel ilk 11'leri, maçın yayınlanacağı kanal ve Galatasaray Östersunds maçı hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

GALATASARAY-ÖSTERSUND MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda ilk maçında rakibine deplasmanda 2-0 yenilen ve turu tehlikeye sokan Galatasaray, Östersund'la İstanbul'da karşılaşacak. Türk Telekom Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Bastian Dankert yönetecek. Dankert'in yardımcılıklarını ise Mike Pickel ve Rebe Rohde yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Robert Kampka olacak. 20 Temmuz 2017 Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Futbolseverler Galatasaray-Östersund maçını Smart Spor'dan canlı izleyebilecekler.

GALATASARAY'IN RAKİBİ ÖSTERSUND MORALLİ

Galatasaray'ın rakibi ilk Avrupa maçından galibiyetle ayrılmasının ardından ligde çıktığı ilk karşılaşmada da gülen taraf oldu. İsveç Allsvenska'da bu hafta sahasında Djurgardens'i konuk eden Östersund rakibini 2-1 mağlup etti. Kırmızı-Siyahlılara galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Mensah ile 50. dakikada Bergqvist kaydetti. Böylece takım 6. sıradan 5. sıraya yükseldi.

Galatasaray - Östersunds maçının bilet fiyatları

Kategori 1: 225

Kategori 2: 200

Kategori 3: 175

Kategori 4: 150

Kategori 5: 150

Kategori 6: 120

Kategori 7: 90

Kategori 8: 60

Kategori 9: 50

Kategori 10: 40

Kategori 11 Misafir: 40