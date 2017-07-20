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'ye oldu

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 20.7.2017 15:24 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 15:25
Melike Pekel PSG'ye transfer oldu

Bayern Münih alt yapısından yetişen, A Milli Kadın Futbol Takımının oyuncusu geçtiğimiz sezon Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan 'ye oldu.

22 yaşındaki Münih doğumlu forvet oyuncusu için kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolünden geçen oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı" denildi.

Kendisini 2 yıllığına Fransız ekibine bağlayan imzayı atan , "Dünyanın önde gelen kulüplerinden birine transfer olduğum için mutluyum. Bu benim için çok büyük bir fırsat. Takımıma katkı sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi. Paris ekibinin teknik direktörü Patrice Lair'da, gol yollarında etkili olduğunu söylediği Melike'nin yaşı itibariyle de gelişim gösterebileceğini kaydetti.

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Melike Pekel PSG'ye transfer oldu
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