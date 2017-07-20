Melike Pekel PSG'ye transfer oldu

22 yaşındaki Münih doğumlu forvet oyuncusu için kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolünden geçen oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı" denildi.



Kendisini 2 yıllığına Fransız ekibine bağlayan imzayı atan Melike Pekel, "Dünyanın önde gelen kulüplerinden birine transfer olduğum için mutluyum. Bu benim için çok büyük bir fırsat. Takımıma katkı sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi. Paris ekibinin teknik direktörü Patrice Lair'da, gol yollarında etkili olduğunu söylediği Melike'nin yaşı itibariyle de gelişim gösterebileceğini kaydetti.

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