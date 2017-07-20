"Sabri, Galatasaray'da o tepkileri hak etmedi"

Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Innsbruck şehrinde kamp yaptığı otelde AA muhabirine açıklamada bulunan Tuna, Sabri'yi oyuncu yetenekleri ve karakteri nedeniyle transfer etmek istediklerini belirtti.

Sabri transferiyle sağ bekte soru işaretsiz bir futbolcuyu kadrolarına kattıklarını aktaran Tamer Tuna, deneyimli oyuncunun karakterinin basında yansıtıldığı gibi olmadığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Sabri özel bir oyuncu, bu ligde yıllardır oynuyor. Galatasaray'da yetişti ve ilk kez takımından ayrıldı. Sabri transferinde hiç tereddüt yaşamadım. Takımı için yaptıklarıyla, Sabri Galatasaray'daki tepkileri hiç hak etmiyordu. Ona giydirilen bir imaj oldu. Sabri'nin Göztepe'ye tecrübesi, kaptanlığı ve performansıyla büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sabri'nin burada en iyi şekilde futbol oynayacağına inanıyorum. Aramıza katıldığına da çok seviniyorum."

Tuna, Göztepe taraftarının da Sabri'ye destek olacağına inandığını söyleyerek, "Göztepe taraftarının sahada olan futbolcuya, takıma olan saygınlıkla alakalı yaklaştıklarını biliyorum. Hiçbir zaman oyuncunun performansını görmeden değerlendirebileceklerini düşünmüyorum. Tabii ki yorumlar olabilir ama Sabri'ye güveniyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.

"GÖZTEPE TARAFTARININ HEYECANINI YANSITACAK BİR TAKIM OLUŞTURUYORUZ"

Göztepe'de kısa vadeli hedefinin takımın ilk haftadan itibaren başarılı sonuçlar alması ve iyi futbol ortaya koyması olduğunu açıklayan genç teknik adam, şöyle devam etti:

"Göztepe taraftarının heyecanını sahaya yansıtacak bir takım oluşturuyoruz. Çünkü enerjisi yüksek, sabırsız ve bu karşılığı görmek isteyen bir taraftar profilimiz var. Onları bizle birlikte götürecek bir futbol felsefemiz olması gerekiyor. Tamamen hedefe ulaşmak adına Göztepe'nin ne yapması gerektiğini çok iyi biliyorum. Taraftarla sentez olacak şekilde futbol oynatmak istiyorum."

Transferleri de bu anlayışla yaptıklarını vurgulayan Tamer Tuna, "Hem ligi tanıyan hem de fizik ve mental kalitesi yüksek oyuncu seçimleri yaptık, bundan sonra oyuncu tercihlerimiz de o yönde olacak. Başkanla ve ekiple anlayışımızın örtüştüğünü görüyoruz. Karşılığını mutlaka alacağız. Ligdeki yarış zorlu, alt ligden çıkan takımların ciddi zaafları olabiliyor. Bunlarla ilgili önlemlerimizi almaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Tamer Tuna, uzun vadedeki hedeflerini ise, "Göztepe, adı, tarihi ve taraftarı ile çok özel bir kulüp. Gelince bunu daha iyi anladım. Göztepe'nin markalaşma gücü ve taraftarın enerjisini daha iyi kullanabilme sürecini içinde bulunarak yaşamak istiyorum. İleride burada olmasam bile kalıcı bir düzeni sağlayacak sistemi oluşturma adına uğraşacağım. Stat ve altyapı tesislerinin de temelleri atılıyor. Bu sürecin içinde olmak bana gurur verir." sözleriyle ortaya koydu.

STOPER, KALECİ VE SOL BEK

Göztepe Teknik Direktörü Tuna, son olarak Yoan Gouffran ve Sabri Sarıoğlu transferlerini yaptıklarını hatırlatarak, 3-4 isimle de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Tamer Tuna, transfer çalışmaları hakkında, "Stoper, kaleci ve sol bek mevkisinde çalışmalarımız var. Bunlarda son aşamaya gelindi, görüşmeler devam ediyor. Birkaç güne kadar da sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TA HEDEFLERİMİZİN TAMAMINI GERÇEKLEŞTİREMEDİK"

Tamer Tuna, Şenol Güneş'in ekibinde yer aldığı dönemde Beşiktaş'ta üst üste iki yıl şampiyon olduklarını ancak tüm hedeflerini gerçekleştiremediklerini dile getirerek, "UEFA'da ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir yol alamadık. Ama oynadığımız maçlar, sonuçlar tatmin edici oldu." şeklinde görüşlerini aktardı.

"Beşiktaş'tan beklenmedik bir şekilde ayrıldı." yorumları hakkında ise Tuna şöyle konuştu:

"Toplum olarak başarısızlıklardan sonra ayrılmaları çok yaşadığımız için böyle gelmiş olabilir. Ama kişisel fikrim, ne zaman bırakacağınız başarı ya da başarısızlıkla ilgili değildir. Beşiktaş'tan ayrılışım, orada yaşadığım deneyimlerimden sonra yıl içindeki düşüncelerimden kaynaklı bir karar oldu. Kolay olmadı tabii ki ama kariyer planlamamda bu vardı. Göztepe'ye gelerek doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Göztepe'nin hem bendeki özel yeri hem de kariyerim için iyi bir başlangıç olacağını düşünüyorum."

Tamer Tuna, Beşiktaş'ta çok özel iki yıl yaşadığını ve ayrılık kararını Başkan Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile yaptığı görüşmelerden sonra aldığını sözlerine ekledi.