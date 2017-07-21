Kerim Frei ve Da Costa resmen Medipol Başakşehir'de

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, yeni transferleri Kerim Frei ile 4, Manuel da Costa'yla da 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da katıldı.

Gümüşdağ, iki önemli takviye yaparak takımı daha da güçlendirdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Kerim, A Milli Takım'a hizmet eden ve Abdullah Avcı tarafından ilk kez milli takıma çağrılan bir oyuncu. Abdullah Hoca'nın çok beklentileri var Kerim'den. Biz de ondan çok şey bekliyoruz. Potansiyeli var. Önümüzdeki sezon bize Avrupa'da ve ligde aynı desteği katkıyı sağlayacağına inanıyoruz. Stoper sıkıntımız vardı. Beğendiğimiz bir oyuncuydu Da Costa. Avrupa tecrübesi de var. Onu da takıma katmaya çok arzu ediyorduk. İki oyuncunun da bu ailenin içine katılmasından mutlu olduk."

Gümüşdağ, Kerim için İngiltere'nin Birmingham Kulübüne bonuslarla birlikte 1.5 milyon avro ödeyeceklerini aktardı.

Bosna Hersekli futbolcuları Edin Visca'nın takımda kalacağını vurgulayan Gümüşdağ, "Cengiz Ünder'den sonra Visca'yı vermeyi hiç düşünmedik. Çıkan haberleri ciddiye almadık. Visca önemli bir oyuncu ve kadronun içinde olacak." dedi.

Gümüşdağ, UEFA Avrupa Ligi 2. ön elemesinde Galatasaray'ın İsveç'in Östersunds takımına elenmesinden sonra kulübün sosyal medya hesabı Twitter'dan atılan "Bu zor gecenin ardından Medipol Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık." mesajıyla ilgiliyse şu açıklamayı yaptı:

"Galatasaray dün Avrupa'dan elendi. Futbol adamı olarak üzüldüm. Bazen bu işleri çok ciddiye alıyoruz. Galatasaray'ı çok seviyoruz. Biliyoruz ki bu bir oyun. İki dostun maçtan sonra karşılıklı mesajlarının şaka olduğunu bilmek lazım. Baktığınızda biz bir yıl boyunca Beşiktaş'la burun buruna yarıştık ve tweetler attık. Bu bir oyun. Burada güzel bir dostluk var. Maksat bazen aşmış olabilir. Sosyal medyayı yöneten arkadaşları ikaz ettim. Üzüntü olduysa kusura bakmasınlar."

FUTBOLCULAR MUTLU

Medipol Başakşehir'e transfer olan Kerim ve Da Costa, mutluluklarını dile getirdi.

Beşiktaş'a 5 yıl önce transfer olduğunu hatırlatan Kerim, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Milli Takım'a ilk kez Abdullah Avcı tarafından çağrılmıştım. Hem ligde hem Avrupa'da takıma hizmet vereceğim için çok mutluyum. 5 yıl önce Beşiktaş'a geldiğimde çok gençtim. Ne yazık ki istenen duruma gelemedim. Şu an doğru insanlarla doğru yere geldim." değerlendirmesinde bulundu.

Faslı oyuncu Da Costa ise büyük bir kulübe geldiğini ifade ederek, "Avrupa'da önemli turnuvalarda oynadım. Medipol Başakşehir her sezon daha da büyüyen bir takım. Başkanımız ve hocamızın konuşmaları, buraya gelmemi etkiledi. Kariyerim açısından önemli bir transfer." şeklinde konuştu.

Öte yandan Kerim ile Da Costa, Medipol Başakşehir ile ilk antrenmanlarına bu sabah çıktı. İki futbolcu da antrenmanda takımla çalıştı.

İmza töreninden sonra Kerim "29", Da Costa ise "27" numaralı formalarıyla basın mensuplarına poz verdi.