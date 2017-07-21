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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 21.7.2017 17:59
Yiğit İncedemir, Adana Demirspor'da

Mavi-lacivertli kulüp, orta saha oyuncusu 'le 1 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden , Sivasspor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu 'i 1 yıllığına renklerine bağladı.

Yiğit, Aytaç Durak Tesisleri'nde, mavi-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı törende kendisini 1 yıllığına Adana Demirspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Tekrar Adana Demirspor forması giymenin kendisi için çok büyük mutluluk olduğunu ifade eden Yiğit, "Başkanımla görüştüm ve teklifi anında kabul ettim. Bu formaya layık görüldüğüm için başkanıma ve yönetim kuruluna ayrıca teşekkür ederim. Mavi-lacivertli formayı giydiğim ilk zaman da heyecanlıydım ama şimdi emin olun çok daha heyecanlıyım. Özellikle de ilk maçtaki taraftarın coşkusunu çok merak ediyorum." diye konuştu.

Yiğit İncedemir, hakkında çıkan sakatlık iddialarını da değinerek, "Sağlık muayenesi bile olmadan hakkımda böyle bir haber yapıldı. Kronik sakatlığım var deniliyor. Oynadığım maçlara bakarsanız böyle bir şeyin olmadığını çok rahat anlarsınız. Adana Demirspor Kulübü bugün beni sağlık kontrolünden geçirdi. Öyle bir şey olsa zaten ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

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Yiğit İncedemir, Adana Demirspor'da
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