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'dan orta sahaya takviye

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.7.2017 15:24 Güncelleme Tarihi: 23.7.2017 15:25
Atiker Konyaspor'dan orta sahaya takviye

Yeşil-beyazlı ekip, Türk asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu 'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden , Türk asıllı İsviçreli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, Musa Araz'ın profesyonel futbol kariyerine İsviçre'nin Basel takımında başladığı ve daha sonra Lausanne Sport'ta forma giydiği belirtildi.

İsviçre'nin alt milli takımlarında da oynayan Musa Araz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve yeni in imza töreninin ardından, Avusturya'da devam eden hazırlık kampına katıldığı kaydedildi.

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Atiker Konyaspor'dan orta sahaya takviye
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