Pavelka: Ligin en iyi takımlarından birisi olmak istiyoruz

Kasımpaşa, 2. etap çalışmaları için gittiği Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Kampta lacivert-beyazlıların başarılı futbolcuları David Pavelka ile Abdullah Durak açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlık sürecinin iyi gittiğini söyleyen Pavelka, "İki, üç gündür buradayız. Her zaman olduğu gibi kamp şartları iyi ve çalışmaya müsait. Şu ana kadar sakatlık da yaşamadık. Bu bizim için olumlu" şeklinde konuştu.



PAVELKA: "HEDEFİMİZ YÜKSEK"

Bu sezon ligde hedeflerinin sorulması üzerine Çek futbolcu, "Sıralama olarak bir şey söylemek istemiyorum. Her zaman olduğu gibi hedefimiz yüksek. Ligin en iyi takımlarından birisi olmak istiyoruz. Geçen seneki gibi Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı bir grafik çizmek istiyoruz" diye konuştu.

ABDULLAH: "UEFA AVRUPA KUPASI'NA GİTMEK HAYAL DEĞİL"



Abdullah Durak ise kampın yorucu geçtiğini belirterek, "Güzel bir kamp yerine geldik. Sezonu iyi geçirmek için çok çalışıyoruz. İnşallah bu sene kazasız, belasız bir lig geçiririz, başarılı oluruz. Hedefimiz üst sıralar. UEFA Avrupa Kupası'na gidebiliriz. Bu bizim için hayal değil.