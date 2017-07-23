SON DAKİKA | Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Pepe'nin yanına Miranda!

Santrafor konusunda Alvaro Negredo ile anlaşma aşamasında olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Real Madrid'in yıldızı Pepe'yi transfer eden Fikret Orman, Miranda'nın transferiyle de yakından ilgileniyor. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Portekizli Pepe'nin yanına Brezilyalı Miranda'nın gelmesi konusu Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı. Bu transfer de gerçekleşirse 100. yıl şampiyonluğundaki Zago-Ronaldo uyumu tekrar gün yüzüne çıkabilir. İşte 23 Temmuz Pazar Beşiktaş son dakika transfer haberleri

Savunma için Mangala'ya yeni bir teklif yapmaya hazırlanan yönetimin İnter'in Brezilyalı stoperi Miranda ile de temasa geçtiği ileri sürüldü.

Stoper konusunda temaslar devam ediyor. Pepe'ye kaliteli bir eküri arayan yönetimin, önceliği olan Eliaquim Mangala konusunda Manchester City ve oyuncuya yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Fransız oyuncu için birçok takımın devrede olması nedeniyle alternatifleri de hazırda tutan Beşiktaş için son iddia ise İtalya'dan geldi.

MİRANDA İDDİASI

Yönetimin, İnter ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Miranda için devreye girdiği ifade edildi. 32 yaşındaki Brezilyalı stoperin, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ve bonservisini alacaklarına karşılık bedelsiz almak için uğraştığı belirtildi.

MİNA SÜRPRİZDE

River Plate'in Ekvadorlu stoperi Arturo Mina da alternatif listedeki yerini koruyor. La Nacion, River'ın 26 yaşındaki savunmacı için C. Porteno'nun teklifini kabul etmediğini yazdı. Mina için Beşiktaş'ın Rus kulüpleri ile çekiştiği bildirildi.

Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncu ile yıllık 4 milyon Euro'ya el sıkıştı, Valencia ile kiralık olarak anlaşma sağlandı. Ancak Guti, Güiza, Juanfran, Josico gibi İspanyollar'ın Türkiye'de yaşadığı sıkıntılar, yönetimi düşündürüyor.