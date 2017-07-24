Fırtına'dan 6 gollü prova

Trabzonspor'un kamp yaptığı Samorin kasabasına 50 kilometre uzaklıkta bulunan Sered kentinde oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımın gollerini Rodallega (2) ve Yusuf Yazıcı kaydetti.

Karadeniz ekibi, böylece 3 hazırlık maçında birer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik aldı.

30. dakikada Moroug'un soldan ceza sahasına ortaladığı topla penaltı noktası üzerinde buluşan Lavra, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

33. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Rodallega, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1

45. dakikada Mustafa Akbaş'ın orta sahada kaptırdığı topla kontratağa çıkan Sered takımında, Lavra sağdan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ve kaleci Esteban'ın yanından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

48. dakikada Mas'ın kafayla ceza sahasına indirdiği topu göğsüyle kontrol eden Yusuf Yazıcı, röveşata vuruşla takımına tekrar beraberliği getirdi: 2-2

73. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Rodallega, sert ve isabetli bir vuruşla kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2

90. dakikada sağdan ceza sahasına yapılan orta sonrası oluşan karambolde, Doibt'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 3-3

Karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.





YUSUF ERDOĞAN, YİNE YOK

Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Yusuf Erdoğan, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında da forma giymedi.

Teknik direktör Ersun Yanal tarafından maçın kadrosuna alınmayan oyuncunun durumunun, yönetim kurulu ile yapacağı görüşmenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

SLOVAK FUTBOLCULARA YOĞUN İLGİ

Trabzonspor'un SKF Sered ile oynadığı maçı çok sayıda Slovak taraftar izledi. Tribünler dolunca içeriye giremeyen taraftarlar saha kenarındaki boş alandan maçı takip etti.

Slovak taraftarlar, Trabzonsporlu futbolcular Juraj Kucka ve Matus Bero'ya özel ilgi gösterdi. Taraftarlar bu iki oyuncudan hem imza aldı hem de onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Karşılaşmayı az sayıda bordo-mavili taraftar da izledi.

Maç öncesinde Kucka ve Bero, Slovak taraftarlara seslenerek, kendi ülkelerinde Trabzonspor formasıyla mücadele etmenin çok farklı bir duygu olduğunu anlattılar. Bu arada, Kucka tribünlere bir top attı.

DURİCA, SALONDA ÇALIŞTI

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Jan Durica, hafif sakatlığı nedeniyle SKF Sered maçında forma giymedi.

Takımdan ayrı salonda çalışan Durica'nın önemli bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi.





Trabzonspor: 3 - SKF Sered: 3

Stat: Sered

Hakemler: Peter Kralovic, Milan Strbo, Stanislov Krivasik (Slovakya)

Trabzonspor: Esteban (Dk. 46 Uğurcan Çakır), Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 46 Pereira), Medjani (Dk. 46 Uğur Demirok), Mustafa Akbaş, Abdurrahim Dursun (Dk. 46 Mas), Aytaç Kara (Dk. 46 Onazi), Bero (Dk. 46 Okay Yokuşlu), Castillo (Dk. 46 Olcay Şahan), Yusuf Yazıcı, Bongonda (Dk. 46 Kucka), Rodallega

SKF Sered: Stranisky (Dk. 53 Salka), Megiar (Dk. 77 Basa), Loduha, Doibt, Mishalik (Dk. 57 Kmet), Ricmak, Bivas, Ventura, Lavra (Dk. 60 Jankto), Melunovic (Dk. 80 Bost), Moroug

Goller: Dk. 30 ve 45 Lavra, Dk. 90 Doibt (SKF Sered), Dk. 33 ve 73 Rodallega, Dk. 48 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Mustafa Akbaş, Dk. 83 Pereira (Trabzonspor)